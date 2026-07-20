В объект попали 13 дронов: СБУ поразила центр российской ФСБ с около сотней оккупантов в Херсонской области — видео

20 июля, 14:21
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На территории координационного центра ФСБ в момент атаки СБУ могли находиться 100 оккупантов и 70 автомобилей (Фото: Скриншот видео / СБУ)

На территории координационного центра ФСБ в момент атаки СБУ могли находиться 100 оккупантов и 70 автомобилей (Фото: Скриншот видео / СБУ)

Спецназовцы Центра специальных операций Альфа Службы безопасности Украины поразили на временно оккупированной территории Херсонской области координационный центр и место дислокации сотрудников российской ФСБ, где могли находиться около 100 оккупантов, говорится в заявлении СБУ, опубликованном в понедельник, 20 июля.

На территории объекта в момент поражения также находилось более 70 автомобилей. В координационном центре ФСБ действовала вооруженная охрана, функционировали контрольно-пропускные пункты, были оборудованы инженерные заграждения и подземные укрытия.

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В СБУ сообщили, что в объект попали 13 украинских дронов. В результате атаки возник масштабный пожар.

Подобные операции на временно оккупированных территориях Украины существенно нарушают систему управления, логистики и координации врага, а также вынуждают россиян перебрасывать дополнительные силы для охраны объектов, поясняет Служба безопасности.

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Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) ФСБ России Херсонская область Война России против Украины

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