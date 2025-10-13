Цель инициативы — собрать средства на закупку пяти специально оборудованных автомобилей медицинской эвакуации для Патронатной службы «Янголи», которая ежедневно спасает раненых из самых горячих направлений.

Сегодня под опекой «Ангелов» находятся бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и других подразделений азовского движения. За время войны служба помогла тысячам раненых, поэтому ее команда хорошо знает, насколько важны машины на фронте, особенно — эвакуационные. Ведь один автомобиль во время выезда способен перевезти нескольких воинов одновременно. Это сотни спасенных жизней ежемесячно, а пять авто могут подарить тысячи шансов на жизнь.

«Для подразделения исправная эвакуационная машина — это не просто транспорт. Это шанс. Это уверенность, что когда раненого загрузили, мы доедем до стабпункта, — рассказывает медик Виктория Гончарук с позывным „Тори“. — Помню случай во время штурма вражеских позиций: наш боец наступил на мину, потерял одну ногу и получил тяжелые ранения другой ноги, руки, лица и шеи. Побратимы на позициях неправильно наложили турникеты, и до нашего приезда он уже потерял критическое количество крови, был без сознания. Эвакуация в стабпункт занимала около двух часов. И только благодаря тому, что мы приехали быстро и смогли сразу его вывезти, удалось спасти не только жизнь, но и руку, и ногу».

«Тори» добавляет, что логистика эвакуаций полностью зависит от надежного транспорта: «Это возможность забрать всех, кого надо, вовремя и без остановок. Мы можем не бояться, что посреди эвакуации машина встанет и мы с раненым останемся под огнем. Именно поэтому от надежного транспорта зависит не одна, а десятки жизней — каждый дополнительный выезд может спасти еще кого-то».

Відео проєкту «Підтримай життя» https://www.youtube.com/watch?v=RdG7jSWxaY8

Сбор «Підтримай життя» продлится до 9 ноября включительно. Приобщиться можно, сделав перевод от 1 грн на кассах магазинов EVA или онлайн.

«В День защитников и защитниц мы говорим не только слова благодарности, но и делаем конкретные шаги. Каждая гривна наших клиентов превращается в возможность спасти жизнь. Для EVA „Підтримай життя“ — это не очередной сбор, а возможность помочь тем, кто ежедневно держит небо и землю для всех нас», — говорит Александра Гнатик, руководитель PR-направления сети EVA и EVA.UA

EVA и ГеройСаг уже реализовали ряд масштабных проектов. В частности, недавно военным были переданы 119 мотоциклов, которые значительно усилили мобильность и маневренность подразделений на передовой. Теперь партнеры объединили усилия для еще одной критически важной цели.

«Сейчас собираем на пять эвакуационных автомобилей, которые спасают раненых с передовой. При эвакуации каждая минута важна, наличие оснащенного транспорта приумножает шанс на спасение жизни раненых защитников и защитниц. Призываю приобщаться к этому сбору, ведь каждый вклад важен!», — заключает Евгения Бут, СЕО Благотворительного фонда Руслана Шостака.