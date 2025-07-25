Военный опыт является ценным активом во многих профессиях в гражданской жизни. Профессия сапера гуманитарного разминирования — одна из таких профессий, которая открывает возможности для применения этого актива ветеранам и ветеранкам. Это о применении навыков, полученных во время службы, о профессии, которая позволяет оставаться рядом с побратимами и развиваться вместе.

Саперы находят и идентифицируют взрывоопасные предметы и остатки боеприпасов, которые представляют угрозу для мирного населения. Они очищают землю, чтобы дети могли безопасно играть на улице, а фермеры — обрабатывать свои поля для урожая. Это позволяет общинам функционировать свободно и без страха.

Истории ветеранов, которые нашли свой путь в гражданской жизни через профессию сапера гуманитарного разминирования, являются примером успешной адаптации и профессионального роста. Это рассказы о людях, которые продолжают применять свои навыки и опыт, полученные во время службы. Об освоении нового дела и построении своего будущего. Обучение в среде близких по опыту людей создает уникальное сообщество, которое поддерживает и мотивирует на этом пути.

Все они прошли профессиональный курс в Учебно-квалификационном центре SHERIFF Demining. Благодаря финансовой и информационной поддержке от фонда «Поверь в себя», более 60 ветеранов овладели профессией.

Курс предоставил им не только профессиональные знания, но и способствовал личному развитию. Большинство участников воспринимают профессию сапера как новый старт, возможность помогать другим и личное достижение. Совместное обучение с теми, кто имеет похожий опыт, способствует психологическому комфорту и мотивации, ведь большинство участников чувствовали себя частью сообщества, что придавало уверенности. 100% студентов чувствовали постоянную поддержку со стороны преподавателей, что подчеркивает профессиональный и внимательный подход программы. После первого выпуска уже поступили предложения на должности от компаний: Нибулон, Украинское агентство разминирования и NPA, а также есть успешный кейс трудоустройства непосредственно в SHERIFF Demining.

Лекционный зал SHERIFF Demining. Теоретические занятия для ветеранов. Май 2025 г. / Фото: SHERIFF

Персональная миссия

«Меня зовут Максим, мне 25 лет, я родился в Николаевской области. Окончил юридическую академию, некоторое время работал в патрульной полиции. Потом уволился и пошел добровольцем в Вооруженные силы Украины. Служил около года, пока не получил ранение, которое привело к потере конечности.

Это не просто личная история — это история многих побратимов, которые поддерживают друг друга даже после фронта. Побратим — для меня это святое слово. Это тот, кто был рядом в самые тяжелые моменты. И именно такие люди окружают меня и сейчас.

Когда я пришел на курс в SHERIFF Demining, сразу почувствовал: здесь не просто «курсанты». Здесь — те, кто прошел войну. Все по-другому смотрят на жизнь и мы все сразу нашли общий язык. Наша группа — это маленькое братство.

О курсе я узнал случайно: смотрел бой на Мегого, в котором мой товарищ принимал участие в поединке, он выступал на протезе. После боя был ролик, направленный к ветеранам — присоединяться к курсу обучения на сапера. Меня это зацепило. Уже на следующий день я позвонил в SHERIFF. Разговор был искренний, объяснили все четко. Я волновался: смогу ли физически, ведь протез — это ограничение. Но меня сразу соединили с инструкторами, и после этого разговора я понял — можно. Надо пробовать.

Гуманитарное разминирование — это больше, чем просто сфера деятельности. Это миссия. Это о безопасности государства, о родных, о близких.

Поддержка друзей, общение с семьей — это то, что держит на плаву. А еще — футбол на костылях. Эти полтора-два часа на поле — время, когда не думаешь ни о чем лишнем, просто играешь и живешь.

Недавно я узнал, что скоро стану отцом. И это дало еще больше силы и мотивации. Я знаю, ради чего учусь, ради чего борюсь. Чтобы мой ребенок жил в стране, где земля — безопасна".

Фото: Фото ветерана 2022-2024 гг.

Сознательный выбор

Игорь родился в Харькове, в городе, который первым на себе почувствовал, что такое война в 21 веке. Последние 13 лет живет в Киеве. Образование — IT. Опыт — спорт высокого уровня: горные лыжи, рыцарские бои, выносливость. Но в 2022 году даже тот, кто привык считать секунды на склоне, научился считать дни войны.

Когда 24 февраля все перевернулось, его горнолыжная школа собралась вместе. И уже 27 февраля — целая команда была в воинской части. Без долгих раздумий, без пафоса.

«Особого выбора не было. Если никто не будет этого делать — нам всем гайки. Вопрос осознанности. Если человек понимает, что происходит — то вопрос „идти или не идти“ не возникает вообще».

Его прямая речь — как катана. Без прикрас. Но за этой резкостью — глубокая рефлексия. Война научила не только метко стрелять, но и точно мыслить. Он не выбрал быть сапером по призванию. Он пришел на курс сапера гуманитарного разминирования, потому что считает: эти знания — жизненно необходимы. Для каждого.

«1500 километров фронта — заминировано. Это не про „может понадобится“. Это — про „нужно уже“. И не важно, буду ли я работать сапером сейчас. Может — позже. Но знания уже есть. И они на всю жизнь».

Для человека, который до этого не имел дел с саперным делом, курс стал неожиданно логичным. Ничто не пугало — все объяснялось просто и четко. Но главное, что поразило, — преподаватели.

«У нас очень высокая экспертиза. Даже знакомые темы лекторы раскрывают на совершенно другом уровне. У них есть боевой опыт и глубокое понимание процессов. Каждое слово — о выживании. И каждое слово достойно внимания».

Игорь не выделяет «интереснее — неинтереснее». Говорит: «Все гармонично. Все — важное». Потому что в гуманитарном разминировании нет лишнего. Есть только то, что спасает или — нет.

Его особое наблюдение: ветеран, прошедший войну, иначе воспринимает эти знания. Потому что понимает их цену. Для гражданского это может быть просто инструкция. Для военного — это возможность не потерять побратима.

«Это не про „переквалифицироваться“. Это о том, чтобы быть готовым. В этих условиях — только навыки могут помочь выжить. Никакие титулы, никакой иллюзии».

Сегодня он занимается общественной деятельностью. Помогает другим. Но носит с собой знания — как ценный инструмент. И если понадобится — будет готов.

Эта история не только о новой карьере, а об осознании, насколько эти знания являются критическими сегодня, и стремление получить знания, чтобы иметь возможность спасать.

Фото: Архивные фото ветерана 2022-2024гг.

Путь военного сапера в гражданской жизни

«Сапер — это человек искусства. Каждый объект — как отдельная картина. Ты должен почувствовать, подумать, решить. И сделать так, чтобы больше никто не пострадал».

Его зовут Олег, он родился в Горишних Плавнях на Полтавщине. Учился в Харьковском авиационном институте, по специальности — экономист, жизнь — государственная служба, аренда, земельные вопросы. Но 24 февраля 2022 года стало точкой перелома.

Олег пошел добровольцем. Уже через считанные дни он стал частью инженерно-саперного подразделения. Прошел все: Киевщина, Харьковщина, дальше — командование, ответственность, ранения. И — демобилизация. Продолжение новым этапом в жизни.

«Я не хотел просто оставить за спиной свой опыт. Хотелось перевести его во что-то, что будет работать на будущее».

Олег увидел объявление о наборе по специальности сапер на курс гуманитарного разминирования через «Киевмилитари Хаб» и сразу понял — это оно. Он пришел не с нуля. У него уже была база: знал боеприпасы, мины, работу со взрывчаткой. Но удивился — сколько нового открывает именно гуманитарный подход.

«80% из того, что здесь преподают, для меня — новое. Это другой уровень системности, другие подходы, другая цель. Не разрушить — а сохранить».

Гуманитарное разминирование — это о людях. И подход к каждому объекту — индивидуальный. Олег сравнивает это с творчеством. Каждый день на обучении — как мастер-класс по ответственности: реальные кейсы, глубокий анализ, этика обращения с опасностью.

И еще — сообщество. Для Олега это не просто группа. Это связь, которую он называет сильнее дружбы.

«Здесь собрались те, кто прошел войну, но не потерял внутренней энергии. Это выше дружбы. Это побратимство. Оно — навсегда».

Его убеждения глубже личного: он активно рекомендует курс собратьям. Уже двое из них записаны на следующий набор.

«Я рассказываю всем, кто причастен к военному делу: это — путь, который стоит пройти. Он открывает новые горизонты. И дает тебе значимую роль в будущем».

Это история о профессионале, который трансформировал свой опыт для очистки земли и мирной жизни.

Фото: Архивные фото ветерана 2022-2024гг.

Открытие нового горизонта

Его зовут Ярик, позывной «Тито». Еще до полномасштабного вторжения он прошел медосмотр в военкомате. Просто — на всякий случай. И этот «случай» наступил. В первые дни вторжения он оказался в силах обороны Киева. Но когда ситуация в столице стабилизировалась, Ярик сделал то, что тогда казалось логичным: поехал на фронт.

«Надоело сидеть в тылу. Поехали сначала на Харьковское контрнаступление, потом — Бахмут. И там уже все было по-серьезному».

После Донбасса — ранение, госпиталь, реабилитация. Потом — комиссия. Но Ярик, как и многие ветераны, столкнулся с новой реальностью: возвращение в гражданскую жизнь часто больнее, чем фронт. Не физически — ментально.

«Гражданское сидение на стуле — это не для всех. После войны хочется хотя бы каплю адреналина. И не так много профессий, где он есть, да еще и с достойной оплатой».

Он обратился в КГГА — просто оформить льготы. А там, через «Киевмилитари Хаб», услышал о наборе ветеранов на курс саперов гуманитарного разминирования SHERIFF Demining. Перешел в телеграм-канал. Прочитал. Позвонил по телефону.

«Меня поразило, что все было четко, без пафоса. Приехал на собеседование — приятное впечатление. Решил: попробую попробовать. И не пожалел ни на минуту».

Для пехотинца, который всю жизнь видел мины только со стороны, эта сфера была абсолютно новой. Но именно это сделало процесс обучения увлекательным — как будто начинаешь книгу с первой страницы, но она сразу держит за живое.

«Мои знания по минному делу выросли не просто сильно, а „вау“. Каждый день что-то новое. Каждая тема — как открытое поле, которое ты постепенно разминируешь».

Больше всего поразила манера преподавания. Никакого академизма, никаких сухих слайдов. Инструкторы — боевые специалисты с реальным опытом. Они говорят простым языком, шутят армейским юмором, не идеализируют, но и не пугают.

«Обучение — как глоток. Пролетает за миллисекунду. Нет неинтересных тем. Все излагается так, что хочется знать еще. Если кто-то скажет, что хочет быть сапером — я точно скажу: „Чувак, я знаю офигенный центр, где тебя научат топовые преподаватели“».

Эта история о настоящем открытии нового горизонта через увлекательную и интересную профессию. Применение приобретенных знаний для устранения опасностей.

Первая группа ветеранов слушателей курса сапер (гуманитарного разминирования) в SHERIFF Demining. Июнь 2025г. / Фото: SHERIFF

Украина сегодня — это страна, которая воюет и активно стремится восстанавливаться. По официальным оценкам, более 30% нашей земли загрязнено взрывоопасными предметами, что составляет более 170 тысяч квадратных километров. Эти сухие цифры означают леса, которые нельзя посетить, поля, которые нельзя засеять, дома, куда нельзя вернуться. От каждого из нас зависит, останется ли это наследием для потомков или будет обезврежено вместе с войной.

Именно поэтому увеличение рескиллинговых возможностей для ветеранов в сфере гуманитарного разминирования является одним из самых эффективных методов, позволяющих:

совместить военный опыт с гражданской пользой;

создать среду для развития сообщества;

восполнить нехватку квалифицированных профессионалов в критически важной сфере;

предложить престижное и высокооплачиваемое место для реализации навыков.

Этот путь — не индивидуальный. Это — братство и сестринство, формирующиеся в учебных классах и на тренировочных полигонах. Это новая солидарность, где никто не один.

Но чтобы таких историй было тысячи, нам нужна системная поддержка. Нужны международные партнеры, которые помогут и станут частью стратегического видения: масштабировать, информировать общество и дать возможность ветеранам профессионально расти и реализовываться в важных проектах.

SHERIFF Demining — доказательство, что такие программы эффективны. И уже сейчас время выводить такие инициативы на национальный уровень. От громады — до области. От области — к государству.

Потому что это наша земля. Наша миссия. И наша жизнь после войны.