ВСУ отразили более 60 вражеских атак за сутки: в Генштабе назвали самые опасные направления 27 марта, 07:18 В Генштабе сообщили, на каких направлениях фронта самая опасная ситуация (Фото:Генштаб)

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Силы обороны отразили более 60 вражеских атак.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 27 марта.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. На территории Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил РФ. Российские войска сохраняют военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. За прошедшие сутки были обстреляны районы населенных пунктов Нововасильевка, Украинское, Середина-Буда, Бачевск, Эсмань, Атинское, Белополье, Волфино, Миропольское и Покровка Сумской области. Более 15 районов населенных пунктов в Харьковской области, среди которых Лобановка, Малые Проходы, Липцы, Стрелечья, Старица, Огурцово, Меловое, Петро-Ивановка и Редкодуб.

На Купянском и Лиманском направлениях в течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия неподалеку Синьковки, Белогоровки и Веселого. Из артиллерии вели огонь по районам населенных пунктов Купянск и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области; Колодязи, Северск, Спорное и Выемка Донецкой области.

На Бахмутском направлении войска РФ продолжают штурмовать Бахмут, а также атакуют в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области. Под вражеский огонь попали более 20 населенных пунктов, среди которых Орехово-Васильевка, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино, Озаряновка, Северное и Торецк.

На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка. Более 15 населенных пунктов попали под многочисленные обстрелы, в частности, Парасковеевка, Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты вели огонь по районам населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ продолжают оборону. Обстреляли более 30 населенных пунктов, в частности, Ольговское, Красное, Чаривне, Орехов Запорожской области; Республиканец, Одрадокаменная, Томарино, Новоселка, Ольговка и Херсон.

Накануне в Силах обороны сообщили, что украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию вокруг Бахмута, но бои продолжаются, хотя и с меньшей интенсивностью.

Видео дня