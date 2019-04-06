Самоубийца взорвал себя в центре Северодонецка
В Луганской области, в центре Северодонецка, во дворе жилых домов по ул. Менделеева произошел взрыв, в результате которого погиб человек.
Об этом сообщили в Северодонецком отделе полиции.
По предварительной информации, 52-летний местный житель таким образом совершил самоубийство.
При осмотре места взрыва, между гаражным массивом и подстанцией, следователями было обнаружено тело погибшего местного жителя. Его личность установлена. Мужчина тяжело болел и неоднократно высказывал намерение покончить жизнь самоубийством.
Данный факт зарегистрирован, на месте продолжают работу следователи и эксперты.