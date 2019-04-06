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Самоубийца взорвал себя в центре Северодонецка

Вчера, 14:22
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Самоубийца взорвал себя в центре Северодонецка - фото

Нацполиция

На месте продолжают работу следователи и эксперты

В Луганской области, в центре Северодонецка, во дворе жилых домов по ул. Менделеева произошел взрыв, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщили в Северодонецком отделе полиции.

По предварительной информации, 52-летний местный житель таким образом совершил самоубийство.

При осмотре места взрыва, между гаражным массивом и подстанцией, следователями было обнаружено тело погибшего местного жителя. Его личность установлена. Мужчина тяжело болел и неоднократно высказывал намерение покончить жизнь самоубийством.

Данный факт зарегистрирован, на месте продолжают работу следователи и эксперты.

Теги:   Луганская область Взрыв Северодонецк

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