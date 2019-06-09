С начала суток боевики 14 раз нарушали режим тишины
Сегодня, 20:24
Боевики «ЛНР» и «ДНР» обстреливали позиции украинских военных с применением запрещенного Минскими соглашениями оружием.
Об этом сообщает пресс-штаб ООС.
Российские наемники использовали 122 мм артиллерийские системы, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружение боевой машины пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Под обстрелы попали Водяное, Павлополь, Верхнеторецкое, Талаковка, Гнутово, Новолуганское, Новоалександровка и Зайцево.