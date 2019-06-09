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С начала суток боевики 14 раз нарушали режим тишины

Сегодня, 20:24
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С начала суток боевики 14 раз нарушали режим тишины - фото

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Иллюстративное фото

Боевики «ЛНР» и «ДНР» обстреливали позиции украинских военных с применением запрещенного Минскими соглашениями оружием.

Об этом сообщает пресс-штаб ООС.

Российские наемники использовали 122 мм артиллерийские системы, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружение боевой машины пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Под обстрелы попали Водяное, Павлополь, Верхнеторецкое, Талаковка, Гнутово, Новолуганское, Новоалександровка и Зайцево.

Теги:   Война на Донбассе ООС

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