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С главной елки Черноморска украли гирлянды

Сегодня, 14:40
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Похитители гирлянд могли попасть на камеры наблюдения

Неизвестные украли с главной елки Черноморска Одесской области три светодиодные гирлянды типа Snowfall.

Об этом со ссылкой на сотрудников предприятия Илкомсвит передает городской портал chernomorsk.com.ua.

"Мы ее еще не украсили, а гирлянды уже сорвали. Материальный ущерб назвать пока не могу. На спорткомплексе установлены камеры, может на них видно вора", - рассказал замдиректора компании Руслан Щербина.

Пропажу гирлянд подтвердили и в местной полиции, однако отметили, что с заявлением о краже к ним пока никто не обращался.

"Несмотря на это, по факту кражи работниками Черноморского ОП начато уголовное производство по статье 185 Уголовного кодекса Украины (до пяти лет лишения свободы). Принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия, суммы нанесенного материального ущерба и лица, совершившего правонарушение", - заявили в ведомстве.

Теги:   Черноморск Елка Одесская область

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