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С экс-нардепа Лозинского досрочно сняли судимость

20 мая, 02:53
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С экс-нардепа Лозинского досрочно сняли судимость - фото

Сегодня

Виктор Лозинский

Днепровский районный суд Киева досрочно снял судимость с бывшего народного депутата Виктора Лозинского, который ранее был осужден за убийство.

Об этом сообщает Украинская правда.

Суд решил, что Лозинский «характеризуется исключительно с положительной стороны. Создал несколько новых аграрных предприятий, помогал военным и волонтерским организациям, образовательным, спортивным и детским учреждениям, религиозным общинам, семьям погибшим в зоне АТО и Афганистана».

По мнению суда, все обстоятельства дают основания полагать, что Лозинский доказал свое исправление.

Напомним, что в апреле 2016 года Апелляционный суд Киевской области подтвердил законность условно-досрочного освобождения от отбывания наказания бывшего народного депутата Виктора Лозинского.

Бориспольский районный суд Киевской области освободил Лозинского благодаря «закону Савченко» (инициированного народным депутатом Надеждой Савченко). Согласно этому закону, ему сократили срок, засчитав каждый день пребывания в СИЗО до приговора за два. Без «закона Савченко» Лозинский мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение в конце 2017 года.

16 июня 2009 года произошел инцидент, в результате которого погиб 55-летний житель села Грушки Ульяновского района Кировоградской области Валерий Олийнык.

В ходе начавшегося расследования выяснилось, что к его гибели имели отношение депутат Верховной Рады Украины Виктор Лозинский, начальник Голованевской районной прокуратуры Евгений Горбенко и начальник Голованевского районного отдела милиции Михаил Ковальский.

Днепровский райсуд Киева в апреле 2011 года приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство из хулиганских побуждений.

Теги:   Виктор Лозинский Лозинский

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