Из ангара под Полтавой украли самолет Ан-2

Полиция Полтавской области начала расследование по факту исчезновения легкого транспортного самолета Ан-2 из ангара в Полтавском районе.

По словам 43-летнего местного жителя, он оставил в арендованном ангаре в селе Божковское под Полтавой самолет, шесть комплектов навесного оборудования к нему и неисправный двигатель. Однако во время последнего визита он обнаружил кражу всего имущества.

Следователи предварительно установили, что неизвестные распилили самолет на металл непосредственно в ангаре. Сумма ущерба составляет более 1 млн гривен.

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По данному факту начато уголовное производство по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража в особо крупных размерах).