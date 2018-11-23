Из ангара под Полтавой украли самолет Ан-2

Полиция Полтавской области начала расследование по факту исчезновения легкого транспортного самолета Ан-2 из ангара в Полтавском районе.
По словам 43-летнего местного жителя, он оставил в арендованном ангаре в селе Божковское под Полтавой самолет, шесть комплектов навесного оборудования к нему и неисправный двигатель. Однако во время последнего визита он обнаружил кражу всего имущества.
Следователи предварительно установили, что неизвестные распилили самолет на металл непосредственно в ангаре. Сумма ущерба составляет более 1 млн гривен.
Смотрите также
По данному факту начато уголовное производство по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража в особо крупных размерах).
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования