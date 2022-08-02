«В следующий раз приду с вечера». Сколько нужно стоять в очереди за военными марками Укрпочты с первым штемпелем и что будет на следующей

2 августа, 15:19
Эксклюзив НВ
За пять месяцев войны Укрпочта провела четыре почтовых выпуска: «Русскій воєнний корабль, іді!!!», «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!», «Українська мрія» та «Доброго вечора, ми з України!» (Фото:Коллаж НВ)

За пять месяцев войны Укрпочта провела четыре почтовых выпуска: «Русскій воєнний корабль, іді!!!», «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!», «Українська мрія» та «Доброго вечора, ми з України!» (Фото:Коллаж НВ)

Автор: Анна Павленко

Выпуск новой военной марки Укрпочты с тракторными войсками Украины вызвал всплеск ажиотажа среди соотечественников. НВ узнал, что заставляет людей часами стоять в очередях за почтовой продукцией и какой будет следующая марка популярной серии.

С самого утра 28 июля на главной площади столицы собралось не по-буднему много людей. Сотни украинцев выстроились в очередь к Главпочтамту, чтобы приобрести филателистическую новинку — четвертую марку Укрпочты военного времени с изображением трактора, который тянет за собой на тросе танк оккупантов.

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«Я пришел сюда в 07:50, записался на покупку марок, но был 1.184-м в очереди, и это в восемь утра!» — делится с НВ киевлянин Виталий Павленко, который покупает марки военной серии от Укрпочты, чтобы потом дарить друзьям в качестве сувениров. Также у него есть и собственная коллекция — свои экземпляры Павленко помещает в рамку и развешивает дома на стене.

Киевлянин рассказывает об одном из своих соседей по очереди, который приехал к Главпочтамту еще раньше — в начале шестого, но не попал даже в первую сотню и записался 387-м. «Такое впечатление, что люди либо в пять утра прыгали в авто и приезжали сюда записываться в очередь, либо ночевали где-то здесь рядом в автомобилях», — рассуждает Павленко.

В первый день продаж марки
В первый день продаж марки "Добрый вечер, мы из Украины!" Виталий Павленко провел в очереди более семи часов и приобрел заветные сувениры, а на следующий день вернулся, чтобы получить спецпогашение / Фото: НВ

Такой ажиотаж среди соотечественников на руку Укрпочте: только за первые пять дней продаж марки с трактором компания реализовала онлайн и офлайн более половины пятимиллионного тиража. Но национальному почтовому оператору к такому ажиотажу не привыкать. Свою первую марку в условиях военного положения с изображением крейсера Москва и известной фразой о российском военном корабле компания ввела в обращение 12 апреля. Уже через несколько дней ее тираж в 1 млн экземпляров был полностью раскуплен. По словам Игоря Смилянского, генерального директора Укрпочты, продажи этой серии принесли его компании более $1 млн.

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Теги:   Укрпочта Ан-225 Мрия Почтовая марка Коллекционирование Игорь Смелянский Главпочтамт Крейсер Москва русский корабль

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