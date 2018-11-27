Главу Минздрава вызвали на допрос в ГПУ

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун по запросу Валерия Запорожана, которого Минздрав освободил от должности ректора Одесского национального медицинского университета.

"Генеральная прокуратура Украины вчера допросила Александра Линчевского, а в ближайшие дни допросит меня и государственного секретаря Минздрава Артема Янчука. Основание для допроса - заявление бывшего ректора Одесского медуниверситета Валерия Запорожана", - заявила Супрун.

По ее словам, Минздрав обвиняет Запорожана в "систематическом ограблении университета". В частности, министерская проверка выявила, что он потратил 220 млн грн на оборудование, которое использовалось не для обучения студентов, а для предоставления платных медицинских услуг.

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Напомним, Минздрав досрочно разорвал контракт с бывшим ректором ОНМедУ Валерием Запорожаном 17 июля 2018 года после того, как он не допустил министерскую комиссию к проведению проверки в университете. Минздрав назвал действия ректора откровенным саботажем.

Временно исполняющим обязанности ректора назначили заведующего кафедрой психологии ОНМедУ Константина Аймедова.

Однако суд приостановил действие приказа Минздрава о назначении Аймедова и.о. ректора и возобновил Запорожана в должности.