Обстрел Запорожья. Возле шести домов упали неразорванные кассетные снаряды — власти эвакуируют людей 12 ноября, 21:30 Кассетные снаряды могут детонировать в любой момент, рассказал Кирилл Тимошенко (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Российские оккупанты обстреляли Запорожье из ракетного комплекса Искандер-К в субботу вечером, 12 ноября. Из-за неразорванных кассетных снарядов эвакуируют местных жителей.

Как рассказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, ракета была напичкана 54-мя кассетными зарядами. Они не разорвались и упали в Шевченковском районе города возле шести жилых домов.

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«Эти кассетные снаряды могут детонировать в любой момент. Внутри кассетного снаряда сотни металлических мелких элементов, которые при детонировании разлетаются по сторонам и легко „прошивают“ даже бетонные конструкции», — заявил Тимошенко.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев заявил, что в связи с этим власти города начали эвакуацию местных жителей. Часть из них уехала самостоятельно, часть — вывозят на муниципальном транспорте в ближайшие территориальные информационные центры (ТИЦ). Там людей кормят и при необходимости оказывают им медицинскую помощь.

Согласно плану, эвакуация продлится до завтра, 13 ноября. Дома и прилегающая к ним территория под надзором сотрудников Нацполиции. Взрывотехники будут обезвреживать российские снаряды, сказал Тимошенко.