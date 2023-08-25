Россияне обстреляли Никополь, погиб 59-летний мужчина

25 августа, 22:07
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Последствия российского обстрела (Фото:Днепропетровская ОВА / Telegram)

Последствия российского обстрела (Фото:Днепропетровская ОВА / Telegram)

Российские войска вечером в пятницу, 25 августа, обстреляли Никополь в Днепропетровской области. оккупанты убили 59-летнего мужчину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, в городе повреждены два частных дома и авто. Изуродованы линия электропередач и газопровод.

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Перед этим в ОВА сообщали, что россияне несколько раз в день обстреливали Никопольский район. По Никополю и Марганецкой общине оккупанты ударили из тяжелой артиллерии, также они сбрасывали боеприпасы с беспилотников.

Ночью 25 августа над Днепропетровщиной был сбит беспилотник и ракета. Обломки повредили частный дом и газопровод в Грушевской общине Криворожья. Прошло без пострадавших.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Днепропетровская область Никополь Война России против Украины

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