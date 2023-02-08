Российские оккупанты обстреляли Херсон, есть пострадавшие 8 февраля, 16:23 Город Херсон (Фото:Константин Рыженко/Telegram)

Во вторник, 7 февраля, российские военные нанесли удар по Херсону. От вражеского обстрела пострадали два коммунальщика.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.

По информации ведомства, двое работников местного водоканала попали под вражеский обстрел. Они находятся в тяжелом состоянии.

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Работники водоканала выполняли работу на объекте. В это время их «накрыло» минометным огнем.

Российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Херсон.