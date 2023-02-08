Российские оккупанты обстреляли Херсон, есть пострадавшие
Город Херсон (Фото:Константин Рыженко/Telegram)
Во вторник, 7 февраля, российские военные нанесли удар по Херсону. От вражеского обстрела пострадали два коммунальщика.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.
По информации ведомства, двое работников местного водоканала попали под вражеский обстрел. Они находятся в тяжелом состоянии.
Работники водоканала выполняли работу на объекте. В это время их «накрыло» минометным огнем.
Российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Херсон.