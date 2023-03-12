Обстреливали из Ураганов, Градов и танков. Оккупанты нанесли 48 ударов по Донецкой области — пострадали 15 населенных пунктов 12 марта, 13:38 Последствия российских обстрелов Донецкой области 11 марта (Фото:Национальная полиция Украины)

В течение сутки, 11 марта, российские оккупанты нанесли 48 ударов по территории Донецкой области. В результате обстрелов есть погибшие и раненые. Пострадали 15 населённых пунктов области.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Отмечается, что враг наносил удары из авиации, ЗРК С-300, РСЗО Град, Ураган, артиллерии, минометов, танков.

Российскими войсками уничтожен и поврежден 41 гражданский объект: 27 жилых домов, тубдиспансер, центр занятости, магазины, цех завода, склад, железнодорожная путь, линии электропередач, гараж, транспорт.

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Пять авиаударов армия РФ нанесла по Очеретинскому обществу. В результате атаки в селе Тоненькое погиб гражданский житель, поврежден дом, а в Новобахмутовке пострадали три дома и критическая инфраструктура.

Правоохранители отметили, что семи обстрелам подверглась Константиновка, Россия «накрывала» город Ураганами и артиллерией. В результате попаданий есть погибший человек и травмированые. Повреждены четыре частных дома, гражданские автомобили, два магазина и другая инфраструктура.

По Лиману россияне випустили ракету С-300. Разрушениям подверглись многоквартирный дом и объект инфраструктуры.

В Нацполиции добавили, что в результате вражеских атак в Максимильяновке ранена женщина, а в Николаевке - мужчина.

Полицией и СБУ возбудили уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.