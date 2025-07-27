Авиаэксперт Константин Криволап в интервью Radio NV — о том, как россияне модернизировали шахеды и почему Украина должна пересмотреть систему защиты от них.

— Враги модернизировали свои ударные дроны. Это уже третья, кажется, волна этих модернизаций. Начали бить ими, применяя тактику роев. Какие у нас есть идеи, которые можно трансформировать в быстрые решения для того, чтобы выиграть этот элемент российско-украинской войны?

— Вы немного обогнали события. У них сейчас, я считаю, второе поколение дронов типа шахед получается. Если раньше они улучшали его физические параметры, то есть занимались телом, то сейчас они занялись его мозгом.

Там есть средства связи, там появляются глаза, уши. Уже он может наблюдать, он может передавать эту информацию куда-то, где стоят какие-то приемники и, судя по всему, находится достаточно близко от того места, где он передает эту информацию. А потом уже по сети интернет какие-то предатели (или не знаю, как этих людей правильно назвать) передают эту информацию в центры, где находится управление шахедами.