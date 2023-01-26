Армия РФ «сдулась». Генштаб показал надувные российские танки — фото

26 января, 18:53
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Надувные танки РФ в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Надувные танки РФ в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Россияне привезли в Украину резиновые танки, которые сдуваются на позициях.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных cил Украины.

Как отмечается, в то время как международные партнеры согласовывают поставки танков в Украину, оккупационная армия также наращивает присутствие «танковых подразделений» на Запорожском направлении.

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«Но, видимо, свободный воздух козацкого края не подходит для резиновых изделий оккупантов, поэтому они сдуваются, не выполнив своей основной миссии. Как и раздутая бравада росармии», — написали в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02BUxE9QJJBxRJ2ufkb2E9usfKf533bVboCrkDos6GkZZvGqVUYgoRoCGMLGCbQ1ZNl
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Танки Российская агрессия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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