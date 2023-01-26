Армия РФ «сдулась». Генштаб показал надувные российские танки — фото 26 января, 18:53 Надувные танки РФ в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Россияне привезли в Украину резиновые танки, которые сдуваются на позициях.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных cил Украины.

Как отмечается, в то время как международные партнеры согласовывают поставки танков в Украину, оккупационная армия также наращивает присутствие «танковых подразделений» на Запорожском направлении.

Видео дня

«Но, видимо, свободный воздух козацкого края не подходит для резиновых изделий оккупантов, поэтому они сдуваются, не выполнив своей основной миссии. Как и раздутая бравада росармии», — написали в Генштабе ВСУ.