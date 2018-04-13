Российского рэпера в день концерта не пустили в Украину

Рэпер МОТ все же как-то планировал проехать в Киев

Украинские пограничники отказали во въезде российскому рэперу Матвею Мельникову (псевдоним - МОТ) из-за неоднократных посещений исполнителем оккупированного Крыма в обход украинского законодательства.

Об этом сообщил 13 апреля спикер главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Кроме того, ему запретили в течение трьох лет посещать Украину.

Певец должен был давать концерт в Киеве. Выступление было запланировано в Stereoplaza 13 апреля.

Напомним, в феврале в международном аэропорту Киев пограничники не пустили в Украину российского композитора, участника музыкальной группы А'Студио.