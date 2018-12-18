Россия заявила о завершении переоснащения зенитно-ракетных частей в Крыму системами С-400 Сегодня, 17:18 198 Цей матеріал також доступний українською Зенитно-ракетные комплексы С-400

Минобороны России заявило о завершении переоснащения зенитно-ракетных частей в оккупированном Крыму системами С-400 Триумф.

Об этом заявил командующий войсками Южного военного округа РФ, генерал-полковник Александр Дворников.

"В этом году мы завершили переоснащение зенитно-ракетных частей, дислоцированных в Крыму, на комплексы С-400 Триумф. Сегодня они находятся на боевом дежурстве и надежно защищают воздушное пространство над территорией всего Крымского полуострова", - цитирует Дворникова ТАСС.

29 ноября РФ развернула четвертый дивизион ЗРК С-400 в Джанкое на севере полуострова, около административной границы с материковой Украиной.

Третий дивизион С-400 Триумф размещен в оккупированной Евпатории. Он заступил на боевое дежурство в сентябре 2018 года.

Второй дивизион развернули в районе мыса Фиолент в Севастополе в январе 2018 года.

Первые системы С-400 россяине разместили в районе Феодосии в январе 2017 года.

С-400 - новейший зенитно-ракетный комплекс, способный поражать любые летательные аппараты, а также крылатые и баллистические ракеты средней и малой дальности на высотах до 30 км. С-400 позволяет одновременно сопровождать и уничтожать до 300 воздушных и наземных целей.

На вооружение армии РФ данный ЗРК поступил в 2007 году.

Россия аннексировала Крым в 2014 году, организовав незаконный "референдум о независимости" полуострова. Международное сообщество признало оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудило действия России.