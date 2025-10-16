В приложении Резерв+ обновили функцию «Штрафы онлайн»: что нового

16 октября, 22:00
Согласно информации сотрудников ведомства, обновленная функция «Штрафы онлайн» позволяет быстро и прозрачно оплатить штраф за нарушение правил воинского учета (Фото: Минобороны Украины)

Для мобильного приложения Резерв+ вышло важное обновление, которое значительно расширяющее возможности функции «Штрафы онлайн» для военнообязанных граждан.

Об этом 16 октября сообщили в Министерстве обороны Украины.

Как объяснили в ведомстве, обновленная функция позволяет быстро и прозрачно оплатить штраф за нарушение правил воинского учета.

Что теперь доступно военнообязанным:

  • Возможность загрузить подписанный файл заявления о признании нарушения;
  • Загрузка или отправка по электронной почте файла нового постановления;
  • Просмотр детальной информации о деле и возможность узнать причину отмены постановления;
  • В расширенных данных из реестра теперь отображается причина подачи лица в полицию.

Таким образом, утверждают в Минобороны, это обновление Резерв+ «значительно улучшает» прозрачность процесса оплаты и обжалования штрафов, связанных с военным учетом.

27 сентября, после решенияКабинета министров от 25 сентября, стало известно, что постановка на воинский учет мужчин в Украине ввозрасте от 25 до 60 лет, которые на нем не состояли без законных оснований, будет происходить автоматически.

Кроме того, как сообщают чиновники, автоматически будут снимать с учета мужчин, достигших 60-летнего возраста.

Также юноши, которые в 17 лет должны впервые стать на воинский учет, смогут сделать это дистанционно через приложение Резерв+. Посещать территориальный центр комплектования и проходить военно-врачебную комиссию для этого не является необходимым, однако при желании юноши также могут стать на воинский учет лично, придя в ТЦК с необходимыми документами, подытожили чиновники.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Минобороны Украины Мобилизация Резерв Воинский учет мобильное приложение

