Разведка МОУ: Крым захватывали 20 военных частей ВС России. Почти все они побывали на Донбассе

Аннексия Крыма военными РФ без опознавательных знаков. Украинская разведка сообщает, что все они впоследствии практиковались и на Донбассе

Украинская разведка сообщила, какие военные части Вооруженных сил страны-агрессора участвовали в аннексии Крыма.

По данным Главного разведуправления Минобороны Украины, украинский полуостров в 2014 году захватывало около 20 воинских частей и подразделений ВС РФ, воздушные, мотострелковые, артиллерийские, ПВО.

"Это были бригады спецназа, батальоны 7 и 76 десантно-штурмовых дивизий, 31 десантно-штурмовая бригада, морская пехота Каспийской флотилии", - сообщил Вадим Скибицкий в комментарии Радио Свобода.

По данным военной разведки, практически все военные части, которые захватывали Крым, побывали и на Донбассе.

Фото из профиля старшего сержанта Прибыткова Виталия Сергеевича, военнослужащего в/ч 63354 (136-я омсбр, ППД: Буйнакск, Герей-Авлаки и Ботлих в Республике Дагестан). Фото: informnapalm.org

В Южном военном округе ВС РФ создана 8 армия, штаб которой руководит оккупационными войсками на востоке Украины. Комиссии по этой армии очень активно проверяют состояние дел в первом и втором армейских корпусах.

"На командных должностях в Донбассе сейчас находится около 750 российских офицеров. Командиры корпусов, их заместители, командиры частей и даже командиры взводов, там где требуется высокая квалификация (например связь), это все офицеры ВС России", - заявил Скибицкий.

Эти группировки могут вести активные боевые действия на отдельных направлениях. Но, пока, они применяют тактику провокационных ударов, сообщили в МОУ.

Украинская разведка Минобороны опубликовала детали аннексии Крыма "вежливыми людьми" (российскими военными без опознавательных знаков) после материала сообщества Информнапалм и Украинским киберальянсом (УК) Список 1097. Авторы с помощью метода разведки на основании открытых данных собрали фотографии российских военных во время захвата Крыма. Отмечается, что хакеры из УК также сломали некоторые хранилища Минобороны России.

Ранее украинская разведка сообщила, что на Донбассе оккупанты намерены исключить несколько десятков своих офицеров за незаконную торговлю оружием после обнаружения скрытого неучтенного оружия, обнаруженной на хранении большого количества неучтенного оружия и боеприпасов, которые были подготовлены для продажи гражданским лицам с целью собственного обогащения российских офицеров.