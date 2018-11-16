Расстрел активистов Евромайдана. Кого арестовал суд

Снайпер может быть причастен к убийству одного из активистов Евромайдана

Суд арестовал снайпера, которого подозревают в расстреле активистов Евромайдана. Эту информацию подтвердил глава департамента специальных расследований главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Что известно об арестованном

По словам Горбатюка, подозреваемый до 2015 года был снайпером спецподразделения Омега во Внутренних войсках, а до 2016 года работал в рядах Национальной гвардии Украины. Его арестовали 3 октября.

Еще двое обвиняемых являются действующими сотрудниками Нацполиции

Снайпер, в частности, может быть причастен к убийству активиста Евромадана, театрального режиссера Александра Храпаченко.

По словам Горбатюка, пока нет никаких доказательств, подтверждающих присутствие иностранных граждан, которые помогали в убийстве активистов Майдана, однако такая версия рассматривается.

Параллельно все эти годы также продолжается расследование убийства правоохранителей во время Майдана. Сейчас под подозрением два человека, добавил Сергей Горбатюк.

Дело движется медленно

Сегодня исследуются все имеющиеся доказательные эпизоды в событиях того времени, которые накопились у следствия за пять лет по возможной причастности всех структурных подразделений, рассказал один из адвокатов семей Небесной сотни Виталий Тытыч. По его словам, нет ничего удивительного в ситуации с подозреваемым снайпером. Он добавляет, что дело Майдана через намеренное затягивание движется очень медленно.

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Сдвинуть с места эти дела может мнение международных партнеров Украины, заявил эксперт Майдана иностранных дел Александр Хара. По его словам, Украина пока не в центре внимания со стороны США или Европейского Союза. Вполне можно ожидать их реакцию в ближайшее время, ведь скоро годовщина тех событий, а Украина должна отчитаться по этому вопросу перед гражданами.

Накануне Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух бывших сотрудников киевского спецподразделения милиции Беркут, которым инкриминируют незаконные задержания активистов Евромайдана в Киеве в 2013 году.

Оба обвиняемых являются действующими сотрудниками Национальной полиции. А в декабре 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о том, что расследование преступлений против участников Революции достоинства завершено на 80%.