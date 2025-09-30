Полгода назад сеть супермаркетов VARUS запустила программу трудоустройства для молодежи с 17 лет. Сегодня компания делится опытом, который уже показывает: подростки не просто справляются — они становятся важной частью команды.

Представьте: вам 17, вы еще учитесь, но уже зарабатываете свои первые деньги, работаете в современном магазине или офисе, рядом с вами ментор, а впереди — возможность вырасти до руководителя. Это не фантазия, а реальность в VARUS, где за полгода официально трудоустроили 37 подростков, и это только начало.

Привлечение молодежи, обновление команды и развитие внутреннего кадрового резерва — это часть долгосрочной стратегии компании.

«Мы хотим, чтобы молодые работники, начав свой путь уже в 17 лет, получили возможность вырасти до заместителей, управляющих магазинов и начальников отделов, — комментирует Ирина Безлепкина, HRD VARUS.





Какие вакансии открыты для молодежи

В VARUS молодежь может попробовать себя в разных направлениях, прикоснуться к миру современного ритейла изнутри: понять, как формируется ассортимент, как работают бизнес-процессы, как строится клиентский опыт.

Здесь нет «второстепенных» задач — каждая роль важна, а каждый сотрудник чувствует, что его работа влияет на результат компании. Именно поэтому мы бережно подобрали стартовые позиции в магазинах, которые станут для подростков первым, но настоящим шагом в профессиональное будущее:

— работа в современном e-commerce-направлении. Молодежь подбирает товары для интернет-клиентов, учится работать с приложениями и быстро принимать решения. Это фактически работа будущего» в ритейле. Продавец торгового зала — выкладка легких товаров, коммуникация с покупателями, навыки командной работы. Молодые сотрудники чувствуют себя частью процесса, где все работает слаженно и быстро.

Эти должности дают легкий и безопасный старт, позволяющий не только увидеть, как работает большой бизнес, но и сразу начать строить свое профессиональное будущее. А дальше — открываются настоящие карьерные горизонты. Приобретя первый опыт, после 18 лет молодые сотрудники могут двигаться дальше: в магазинах — становиться заместителями и руководителями отделов или магазинов, брать на себя ответственность за команду и процессы; в офисе — участвовать в стратегических направлениях, участвовать в формировании ассортимента, вести переговоры с поставщиками, совершенствовать внутренние бизнес-процессы, осваивать аналитику и оптимизацию операций и тому подобное.

В VARUS первый опыт работы — это не только заработок и практика, а настоящий старт карьерного пути, который со временем может привести к ответственным ролям в различных направлениях компании: от креативных и маркетинговых проектов до технологических и управленческих позиций.

Забота о молодежи — с первого дня

Мы знаем, что первая работа запоминается на всю жизнь. А нам, как работодателю важно, чтобы первая работа была не стрессом, а вдохновением. Поэтому создали особую программу адаптации, которая учитывает и требования закона, и потребности молодежи: график удобный и дружественный к обучению, никаких ночных смен или опасных задач — только комфортные и безопасные условия.

Первый день в компании — это не сухие инструкции, а знакомство с командой. Молодого сотрудника встречает ментор, который показывает, как все работает, проводит экскурсию по магазину или офису, знакомит с руководителем и коллегами. Уже спустя некоторое время дает четкие объяснения и главное — ощущение, что рядом есть люди, готовые помочь в любой ситуации.

Менторы в VARUS не только учат, но и поддерживают, делятся собственными историями, дают обратную связь и помогают поверить в собственные силы. Для молодого человека это означает: ты не просто работаешь — ты растешь, а компания рядом, чтобы подхватить на каждом шагу.

Честные условия и равные возможности

В VARUS нет «скидок на возраст»: 17-летние сотрудники получают такую же почасовую ставку, бонусы и премии, как и взрослые коллеги. Здесь молодежь рассматривают не как «временных стажеров», а как полноценных партнеров, заслуживающих одинаковых условий и перспектив. Если работаешь качественно — на тебя распространяются все внутренние программы поощрений и премирования.

Чтобы первый опыт был действительно ценным, в VARUS действует система быстрой обратной связи. Уже на первом и пятом дне работы новички заполняют опросники — и HR-команда оперативно анализирует, что вызывает сложности, где нужна поддержка или дополнительное обучение. Если возникает проблема, реакция происходит в режиме «здесь и сейчас». Главная цель — не просто формальное трудоустройство, а создание среды, где молодежь чувствует заботу и хочет оставаться надолго.

Программа трудоустройства для 17-летних работает по всей сети VARUS. От крупных городов (Киев, Днепр, Одесса, Кривой Рог, Запорожье) до областных и районных центров. Единственное условие — в магазине или офисе должна быть открыта вакансия. Остальное зависит от желания самого молодого человека.

Чтобы охватить больше кандидатов, VARUS использует разные каналы: от карьерных форумов, дней открытых дверей и сотрудничества с учебными заведениями до таргетированной рекламы и плакатов в общежитиях.

«Мы понимаем, что 17-летние — это особая аудитория. Мы идем туда, где они есть, говорим на понятном языке и предлагаем честную сделку: вы нам — энергию и ответственность, мы вам — стабильность и развитие», — комментирует Ирина Безлепкина, HRD VARUS.

В VARUS не воспринимают подростковое трудоустройство как временное. Наоборот, это рассматривается как возможность вырастить будущих руководителей внутри компании. Для этого действует внутренняя программа «Кухня талантов», которая помогает расти от стажера до руководителя отдела. Многие наши руководители начинали именно так, и это лучшее доказательство того, что в VARUS первая работа может стать стартом настоящей карьеры.

Полгода опыта — первые результаты

За шесть месяцев к команде присоединились 37 подростков — это почти 6% всех новых сотрудников. Уже сейчас видно, что молодежь приносит в компанию энергию, свежие идеи и готовность развиваться. Следующий этап — масштабирование программы и обучение руководителей эффективному взаимодействию с поколением Z.

Мы доказали, что трудоустройство подростков может быть безопасным, прозрачным и мотивирующим. Для украинского рынка труда это важный сигнал: поколение Z уже сегодня способно вносить вклад в развитие бизнеса.

VARUS заботится о комфорте и обучении молодых сотрудников, одновременно открывая для них реальный карьерный старт — от первой зарплаты до руководящих позиций.

Справка

VARUS — национальная сеть супермаркетов, представленная на рынке продуктового ритейла Украины компанией «Омега». Первый магазин сети открылся в 2003 году в Днепре, сейчас общее количество — 115 супермаркетов в разных городах Украины и DarkStore в Киеве. Сеть VARUS работает в нескольких форматах: классические супермаркеты, магазины To Go и сервис осознанных покупок VARUS.UA.