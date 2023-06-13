«Знай свої права». Украинка рассказала об опыте беженца и проблемах с трудоустройством женщин с инклюзивными детьми в Польше 13 июня, 10:00 Позиция Ния Никель, основательница ОО «Епіпросвіта»

Спустя год после начала войны украинцы в Польше до сих пор нуждаются в защите. Как и в начале полномасштабной войны в Украине особенно остро стоит вопрос надежного трудоустройства. Именно поэтому в апреле Международный комитет спасения (International Rescue Committee, IRC) в Польше запустил кампанию социального взаимодействия «Знай свої права», чтобы помочь украинцам лучше ориентироваться в своих правах при трудоустройстве в Польше. О своем опыте и опыте знакомых по поиску работы рассказала украинская активистка Ния Никель.



История украинки Нии Никель в Польше

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 1,5 млн украинских вынужденных переселенцев нашли пристанище и остаются в Польше. Согласно исследованию, проведенному EWL Group совместно с Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета, 6% опрошенных намерены остаться в Польше навсегда, 15% — на несколько лет после окончания войны и 27% — по крайней мере на год после прекращения боевых действий.

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Среди последних — украинская активистка, основательница Общественной организации «Епіпросвіта» Ния Никель из Киева. Она вместе с дочерью Евой, у которой инвалидность, вынуждена была уехать в Польшу из-за полномасштабной войны в Украине. С планами оставаться с ребенком в Польше до окончания войны Ния продолжает работать над проектами в Украине, в частности с благотворительным фондом «Діти Героїв». Также она много лет занимается адвокацией людей с эпилепсией, вошла в рабочую группу Минздрава по государственной закупке группы лекарств от эпилепсии.

«Я не планировала оставлять Киев. Однако после того как Ева провела три дня в ванной, обложенная подушками, муж сказал, что надо выезжать, потому что через какие-то две недели без занятий Ева потеряет все навыки, которые тяжелым трудом мы приобрели в течение трех лет ее жизни. К тому же могли закончиться лекарства и CBD, который употребляет Ева. Поэтому мы сначала уехали в Трускавец, а затем в Краков», — рассказывает о своем решении найти пристанище в Польше Ния Никель .

Здесь семья нашла жилье, друзей из Киева и других городов, и среди них очень много людей с инвалидностью. Краков оказался своеобразным хабом для волонтерских центров. Ния переключилась на волонтерскую работу — обеспечение лекарствами людей с эпилепсией в Украине, ведь склады с лекарствами в Буче, Ирпене и Гостомеле были уничтожены. Воспитывая дочь с инвалидностью, Ния Никель хорошо знакома с проблемами, с которыми столкнулись в Польше семьи с такими детьми, а также взрослые с инвалидностью. Также Ния вела на сайте UAinkrakow.pl спецпроект «Між іншими» об украинских семьях людей с инвалидностью в Польше, и открыла здесь свой бизнес — краковский филиал киевского салона «Притон краси» в формате поп-ап.

По наблюдениям Нии, одной из самых уязвимых категорий являются люди с инвалидностью, а также матери детей с инвалидностью, которые из-за отсутствия работы или невозможности на нее устроиться из-за состояния здоровья ребенка не могут получить Карту побыту.

«У меня есть знакомая — Наталья Абраменко из города Северодонецка. Она эвакуировалась в Польшу с 21-летним сыном с тяжелой формой аутизма. В Северодонецке она создала Центр помощи и реабилитации для детей с аутизмом. Сейчас он разрушен, и ей некуда возвращаться в Украину. А в Польше она не может устроиться на работу, потому что не с кем оставить сына. Однако она не опускает рук и продолжает дальше искать работу», — поделилась Ния .

Чем поможет кампания «Знай свої права»?

В апреле в помощь украинским переселенцам Международный комитет спасения запустил в Польше кампанию «Знай свої права». Ее цель — повысить уровень осведомленности о правах работников среди украинских переселенцев в Польше и помочь трудоустроиться. Она приобрела особенно важное значение в начале второго года войны, ведь украинцы в Польше оказались в непростой ситуации, когда в марте 2023 года вступили в силу недавние изменения в законодательство о беженцах, согласно которым украинцы должны покрывать часть расходов на проживание в коллективных приютах. А согласно исследованию рынка труда, которое IRC проводил в Польше, 70% украинцев, нашедших пристанище в Польше, через год войны наиболее насущной потребностью называют поиск работы.

Фото: НПО «Международный комитет спасения» (IRC) в Польше

В частности, IRC отмечает, что из-за недостаточного уровня правовой осведомленности среди украинцев в Польше существует риск, что в поисках стабильного источника дохода, кроме сложностей с поиском работы, существует риск столкнуться с неудовлетворительными условиями труда. А именно: получать зарплату ниже минимального уровня, отсутствие правовой защиты, нерегламентированный график работы, а в некоторых случаях работники могут стать жертвами невыплат или других форм злоупотребления.

«Поиск работы — это стресс для каждого, особенно для новых резидентов страны, которым нужно научиться ориентироваться в новой системе и понимать правила действий на рынке труда. Мы стремимся мотивировать людей, которые ищут спасения от войны и пытаются наладить свою жизнь в Польше, стать уверенными соискателями работы, которые осознают, что они могут предложить своим потенциальным работодателям, и знают, чего им следует ожидать от компаний, которые их нанимают.

Основной месседж, который мы хотели бы донести до наших украинских клиентов: знайте свои права, следите за новыми нормативными актами, и знайте, что вас поддержат. Вместе с тем мы считаем, что кампания принесет пользу не только потенциальным работникам из Украины, но и их работодателям, которые получат возможность работать с персоналом, лучше ознакомленным с польским рынком труда и законодательством», — отметил директор Международного комитета спасения в Польше Алан Мозли.

«Мы хотим мотивировать переселенцев из Украины узнать больше об их правах в соответствии с трудовым законодательством и особенностях заключения трудовых договоров в Польше, а также о том, какая на сегодняшний день минимальная заработная плата и на какие льготы они могут рассчитывать. Это означает, что люди будут лучше подготовлены, дабы избежать мошенничества в сфере труда и знать, как взаимодействовать с работодателями и где найти поддержку, когда они в ней нуждаются. Мы увидели огромную потребность в такой поддержке как в официальных опросах, так и в нашей повседневной работе, особенно в Центрах поддержки и интеграции „Крок до праці“ , открытых в Познани и Катовице», — добавляет менеджер по вопросам экономического восстановления и развития Владимир Григорович .

Чтобы помочь украинцам сориентироваться и надежно трудоустроиться, IRC предоставляет базовую информацию о том, где искать услуги, какие типы контрактов существуют в Польше и какие обязательства имеет работодатель перед работником, а также полезные источники и контакты для получения дополнительной информации или юридической поддержки от партнеров, с которыми мы сотрудничаем. Помощь можно получить на сайте IRC, получить консультацию онлайн, а для тех, кто остановился в Катовице и Познани, помощь в поиске работы можно получить в Центрах поддержки и интеграции «Крок до праці».

«Мы стремимся охватить украинскую аудиторию в Польше, а также тех, кто еще находится в Украине, но размышляет о выезде из страны, чтобы помочь им принять более взвешенные решения», — отмечают в IRC .

Права украинцев на работу в Польше: что важно знать

Согласно тому же Специальному закону Сейма Польши, который регламентирует пребывание украинцев в Польше, на украинцев распространяются все права, как и граждане Польши: право на легальное проживание, работу и оформление льгот.

Рассмотрим, какие права имеет украинец, поступая на работу. Ведь, владея этой информацией, вы будете знать, что ожидать от работодателя и будете понимать, когда ваши права нарушаются.

1. Вы имеете право на труд по трудовому договору

Каждый, кто начинает работу в Польше, должен подписать письменный договор с работодателем не позднее первого дня работы (с 1 сентября — до первого дня). В договоре должны быть указаны стороны (работодатель и работник), вид договора, дата заключения, вид труда, заработная плата до удержания налогов, дата начала работы, рабочее время. Самые распространенные виды договора: трудовой договор (umowa o pracę), договор подряда (umowa zlecenie) и договор поручения (umowa o dzieło). Работник должен получить на подпись договор на понятном для него языке.

Инфографика: НПО «Международный комитет спасения» (IRC) в Польше

Заработная плата, указанная в договоре, не может быть ниже минимальной заработной платы — с 1 января 2023 года она составляет 3490 злотых. Минимальная почасовая ставка составляет 22,80 злотых до удержания налогов (23,50 злотых с 1 июля 2023 г.).

Инфографика: НПО «Международный комитет спасения» (IRC) в Польше

2. Вы имеете право на отдых, личную жизнь, болезнь и отпуск

Трудовой договор требует от работника отрабатывать установленное рабочее время. На работника также распространяются правила расторжения трудового договора и правила оплаты сверхурочной работы, определенные Трудовым кодексом. В Польше при расчете дней отпуска (и будущей пенсии) имеет значение продолжительность трудового стажа — и это не только работа по трудовому договору, но и, например, техникум или высшее образование. От продолжительности трудового стажа зависит, имеет ли работник право на ежегодный отпуск продолжительностью 26 дней за отработанный рабочий год (10 и более лет стажа) или 20 дней (менее 10 лет).

Один отработанный месяц соответствует 1/12 отпуска. Отпуск является полностью оплачиваемым, а это означает, что работник имеет право на такую же оплату, которую бы получал, если бы в то время работал. В случае неиспользования любых дней отпуска, прекращения или окончания трудовых отношений, работник имеет право на денежную компенсацию за все неиспользованные дни отпусков.

Работник имеет право на оплату в размере 80% за дни, которые находился на больничном, подтвержденном листом нетрудоспособности.

3. Вы имеете право на льготы, если вы человек с инвалидностью, беременны или недавно родили ребенка, а также если живете в одном городе, а работаете в другом

Подробнее ознакомиться с кампанией «Знай свої права» можно по ссылке rescue.org/Знайте-свої-права-Польща.

Дополнительно с информацией о помощи беженцам из Украины вы можете узнать из Телеграм-канала International Rescue Committee в Польше: https://t.me/IRCPoland