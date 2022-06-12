В Одессе паре вручили повестки в военкоматы после публичного секса на пляже. В соцсетях раскритиковали такое «наказание» 12 июня, 15:33 Цей матеріал також доступний українською Одесса (Фото:ВСУ)

В Одессе женщине и мужчине, которые публично занимались сексом в заведении на берегу моря, выдали повестки. Теперь им предстоит пройти медицинскую комиссию.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Медицинская комиссия определит не только состояние их здоровья после соответствующих общих процедур. Осмотр врачей состоится в связи с получением этими горе-отдыхающими повесток в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Гормональный всплеск в дальнейшем они могут привести к нормальному балансу во время боевых действий», — отметил Братчук.

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В сети раскритиковали такой шаг, отметив, что такие «пьяные повестки лишь обесценивают героизм военных, превращают армию в наказание, а в дополнение ставят под угрозу жизнь бойцов».

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