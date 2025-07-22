Основатель Благотворительного фонда Притулы, общественный деятель Сергей Притула в интервью Radio NV — о номенклатуре средств, которыми Украина может сбивать российские шахеды, и пяти годах работы его неправительственной организации.

— Россияне увеличивают и совершенствуют количество ударных дронов типа шахед. Очень уместно поговорить о том, насколько мы приблизились к тому, чтобы противодействовать этой беде и этой национальной угрозе, учитывая еще и то, что, к сожалению, как по мне, статистика в последнее время по борьбе с шахедами является для нас не очень утешительной.

— Статистика неутешительна, потому что формат применения шахедов, который происходит последних где-то полгода, возможно, чуть больше, не позволяет нашим мобильным огневым группам быть столь же эффективными, как это было год-полтора назад.

Однако я не могу сказать, что страна в виде инженерной мысли сидит сложа руки.