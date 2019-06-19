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Горсовет Харькова проголосовал за возвращение проспекту Григоренко имени маршала Жукова

Сегодня, 11:29
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Горсовет Харькова проголосовал за возвращение проспекту Григоренко имени маршала Жукова - фото

сity.kharko.ua

Горсовет Харькова

В среду, 19 июня, Харьковский городской совет поддержал возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Как передает корреспондент Интерфакс-Украина, в поддержку такого решения на сессии проголосовали 59 депутатов, против — 13.

Решение предусматривает также, что имя Петра Григоренко будет присвоено новой улице (пробивке) от ул. Рымарская до ул. Клочковская.

В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение «О переименовании ряда объектов топонимики Харькова» в рамках закона о декоммунизации.

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Оно в частности, предусматривало переименование станции метро «Маршала Жукова» во «Дворец спорта», а одноименного проспекта — в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова и убрать с площади Свободы волонтерскую палатку «Все для перемоги», установленную там активистами в сентябре 2014 года.

В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов.

В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

2 июня в Харькове активистами был снесен памятник маршалу Жукову.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что восстановит памятник советскому полководцу.

Теги:   Геннадий Кернес Декоммунизация в Украине Харьков

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