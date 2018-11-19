"Пропутинский" мультфильм. Почему британское издание критикует Машу и Медведя

Британское издание The Times выявило в мультфильме Маша и Медведь элементы пропаганды. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Критика в Эстонии

В материале журналиста Марка Бриджа один из самых популярных анимационных российских фильмов называют "пропутинским". По мнению экспертов, которых опросил журналист, Маша и Медведь должен изменить образ России в глазах европейских детей.

В Госдуме РФ заявляли, что Симпсоны провоцируют антагонизм между детьми и родителями

Преподаватель университета Таллинна Приит Хибемяги заявил, что эпизод, в котором Маша в советской фуражке выгоняет с грядки зайца, говорит о готовности Кремля защищать свои границы. По его мнению, улучшение образа России в мульфильме может угрожать национальной безопасности Эстонии.

Как рассказал Энтони Глис из университета Букингема, главная героиня Маша имеет сходство с президентом России. "Она очень много на себя берет. Назвать ее похожей на Путина - не преувеличение", - сказал Глис.

Как отреагировали создатели мультсериала

Авторы мультфильма уже отреагировали на обвинения и говорят, что никакого политического подтекста не вкладывали, это просто мультик. Об этом в эфире российского 5-го канала рассказала режиссер-мультипликатор студии Анимаккорд Наталья Мальгин.

Она подчеркнула, что главная цель мультсериала - показать отношения взрослых и детей. Никакого намека на пророссийскую пропаганду быть не может в принципе, ведь студия является коммерческой организацией и не финансируется государством.

Какие мультфильмы критиковали за пропаганду или неуместные сцены

Мультфильмы про Тома и Джерри обвиняли в этнических и расовых предрассудках из-за изображения чернокожей домработницы. Выражали недовольство и тем, что некоторые персонажи мультфильма курят. Власти социалистической Германской Демократической Республики считали пропагандой американского империализма мультфильм о Микки Маусе.

Американский сериал Симпсоны, несмотря на его популярность, критиковали в разных странах. Депутаты российской Госдумы заявляли, что Симпсоны переполнены эпизодами насилия и агрессии, внедряют антагонизм между детьми и родителями.

Аналогичное отношение к мультфильму у консервативных американцев. Бывшая первая леди США Барбара Буш в интервью назвала Симпсонов самым глупым мультфильмом, который она когда-либо видела.

В 2010 году одна из серий сатирического американского мультфильма Южный парк, известного бранной лексикой и грубыми шутками, вызвала гнев мусульман из-за изображения пророка Мухаммеда в костюме медведя. Создатели мультфильма получили множество угроз, а канал Comedy Central, на котором состоялась премьера, вырезал скандальную сцену. Из-за этого телеканал уже начали критиковать борцы за свободу слова.

Почему мультик могут запретить

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко отметил, что украинское законодательство содержит четкие условия, по которым можно запретить отдельный контент. Одно из таких условий - продукт российского производства создан после 1 января 2014 года. Кроме того, под запрет подпадает любой фильм, сериал или анимационный продукт, если он содержит пропаганду органов государственной власти страны-агрессора.

Ильенко также добавил, что даже при условии запрета мультфильма на экранах, он все равно будет в свободном доступе в сети.