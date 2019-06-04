В Харькове в результате столкновения грузовика и маршрутки госпитализированы 15 человек 4 июня, 10:10 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести Нацполиция

Во вторник, 4 июня, в Харькове произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса Рута и грузовика Renault Master.

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, машины столкнулись на проспекте Тракторостроителей около 8:30.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

В результате происшествия пострадали 13 пассажиров маршрутки и еще два человека, находившиеся в грузовике. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Харьковскую городскую больницу скорой помощи.

Причины аварии на данное время не установлены.