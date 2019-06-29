В Украине сегодня будет тепло, местами грозы Сегодня, 11:38 866 Цей матеріал також доступний українською Укргидрометцентр Укргидрометцентр

В субботу, 29 июня, почти на всей территории Украины температура воздуха днем составит около 21−24 градусов тепла, передает Укргидрометцентр.

На востоке Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории Украины переменная облачность.

На юге температура воздуха днем поднимется до +27 градусов. На севере Украины температура воздуха опустится до +19−23 градусов, а ночью до +10−12.

На западе синоптики днем прогнозируют +20−22 градусов, а ночью +9−12. На востоке днем ожидается +19−24 градуса, а ночью +10−14.

В Киеве ожидается без осадков, температура днем +19−23, +11−13 ночью.