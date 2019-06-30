Стоп, машины. Киев вошел в пятерку городов Европы с худшими пробками Сегодня, 07:08 1375 Цей матеріал також доступний українською Информатор В часы пик получасовая поездка по городу увеличивается еще на 26−27 минут Информатор

Киев вошел в топ городов мира с самыми большими пробками по версии ежегодного рейтинга The TomTom Traffic Index, пишет журнал НВ.

Согласно обнародованным данным, в украинской столице автомобили проводят в дороге в среднем на 46% больше времени из-за пробок и тянучек. На первом месте — индийский Мумбай с 65%.



По загруженности дорог Киев входит в топ-5 городов Европы, уступая лишь Москве, Стамбулу, Бухаресту и Санкт-Петербургу.

Максимальная средняя дневная загруженность дорог в час пик в Киеве составляет 107%. Минимальная средняя дневная загруженность дорог — 6%.

Периоды дня с наибольшей загрузкой дорог в украинской столице — с 08:00 до 09:00 (особенно в понедельник и вторник), с 18:00 до 19:00 часов (особенно во вторник и среду).

В час пик каждая 30-минутная поездка по городу увеличивается еще на 26−27 минут.

О ситуации в других самых загруженных городах мира, а также о современных способах решения такой проблемы НВ рассказывает в своей инфографике.

Фото: Инфографика НВ

Читайте этот материал в свежем номере журнала НВ — № 23 от 26 июня 2019 года.

