Президент Зеленский попал в ДТП в Киеве 15 сентября, 01:37 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что автомобиль с Владимиром Зеленским попал в ДТП в Киеве.

Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено

«В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем Президента Украины и машинами сопровождения. Медики, сопровождающие Главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители», — заявил Никифоров.

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