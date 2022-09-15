Президент Зеленский попал в ДТП в Киеве
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что автомобиль с Владимиром Зеленским попал в ДТП в Киеве.
Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено
«В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем Президента Украины и машинами сопровождения. Медики, сопровождающие Главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители», — заявил Никифоров.
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