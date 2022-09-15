Президент Зеленский попал в ДТП в Киеве

15 сентября, 01:37
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что автомобиль с Владимиром Зеленским попал в ДТП в Киеве.

Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено

«В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем Президента Украины и машинами сопровождения. Медики, сопровождающие Главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители», — заявил Никифоров.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Киев ДТП Владимир Зеленский Сергей Никифоров

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