15 ноября 2018, четверг

Представитель УПЦ КП рассказал о подготовке объединительного собора

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Подготовка к объединительного собора продолжается, дату объявят официально, рассказал Евстратий Зоря

Подготовка к объединительного собора продолжается, дату объявят официально, рассказал Евстратий Зоря

Представитель Украинской православной церкви КП Евстратий Зоря сообщил, что дата объединительного собора объявят официально.

У себя в Facebook он написал, что "пока она официально не объявлена ​​- по сути даты нет".

По словам архиепископа, объявления даты собора будет означать, что подготовительный процесс завершен. Пока же подготовка продолжается.

"Хоть и не просто, но с положительной динамикой, с трезвым видением со стороны ключевых лиц и с их объективным желанием как можно быстро достичь успешного завершения - Томоса об автокефалии", - отметил Зоря.

Он также добавил, что слухи о дате собора распространяются с одной целью: "если по каким-то причинам именно в распространенную ими дату Собор не пройдет, потому что процесс подготовки еще продлится - создать цунами "зрады".

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По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

 

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