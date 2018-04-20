Правоохранители разоблачили прокурора, работавшего на террористов "ДНР"

Злоумышленник присоединился к "ДНР" в 2014 году

В Донецкой области правоохранители задержали сотрудника местной прокуратуры, который работал на пророссийскую террористическую организацию "ДНР".

Как сообщается, до этого он работал в исполнительной службе областного управления юстиции, однако в 2016 году прошел конкурс для трудоустройства в органах прокуратуры.

"Установлено, что в 2014 году этот государственный служащий (тогда еще исполнительной службы), а ныне прокурор, входил в состав "ДНР". Длительный промежуток времени осуществлял вооруженное патрулирование блокпостов "ДНР" для противодействия подразделениям МВД и вооруженных сил Украины", - рассказал прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко.

В то же время, как именно удалось разоблачить прокурора-предателя, он не уточнил, отметив лишь, что кроме участия злоумышленника в террористической организации, будет отработана версия его причастности к шпионской деятельности.

"В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавил Бондаренко.

Ранее сообщалось, что в Кабмине задержали российского шпиона, работавшего переводчиком у премьер-министра Владимира Гройсмана.