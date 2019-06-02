Познера внесли в базу Миротворца Сегодня, 14:56 Цей матеріал також доступний українською pozneronline.ru Владимир Познер pozneronline.ru

Российского журналиста и телеведущего Владимира Познера внесли в базу сайта Миротворец.

Причиной стало посещение Владимиром Познером незаконно оккупированного Россией Крыма.

На своем сайте журналист отметил, что 18 или 19 апреля он летал в Ялту в качестве председателя жюри на финал конкурса ТЭФИ-Капитал.

«Комментариев у меня нет. Комментировать глупости — дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет. Вот, собственно, и все», — отметил Познер.

Владимир Познер является советским, российским и американским журналистом и телеведущим, радиоведущим, первым президентом Академии российского телевидения, а также писателем. Ведет авторскую телепрограмму Познер на российском Первом канале.

