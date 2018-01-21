Пожар в центре Киева ликвидирован

Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в отселенном историческом пятиэтажном здании в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, пожар был ликвидирован в 23:38.

По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило в 19:42. По прибытию на место происшествия было установлено, что горят 5-6 этажи, а также крыша здания. Площадь пожара составляла около 800 кв.м. В 22:03 огонь был локализирован.

К тушению пожара были привлечены 22 единицы основной и специальной техники, а также 84 человека личного состава Киевского гарнизона.

По предварительным данным, информации о травмированных и погибших нет.

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Напомним, что вечером в субботу, 20 января, в центре Киева загорелся дом.