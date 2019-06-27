Появилось видео начала масштабного пожара на складе с секонд-хендом под Киевом 27 июня, 10:08 1014 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Информатора Площадь пожара составила около 2 тысяч 500 м2 Скриншот с видео Информатора

Один из очевидцев масштабного пожара на складе с секонд-хендом в Петропавловской Борщаговке Киево-Святошинского района опубликовал видео, на котором запечатлено его начало.

Как видно на обнародованных кадрах, сначала из его оконных проемов помещения повалили клубы черного дыма, после чего оттуда начали вырываться уже и языки пламени, которые за короткий промежуток времени объяли все здание.

Ранее сообщалось, что на складах под Киевом вспыхнул пожар. Его площадь составила около 2 тысяч 500 м2.

Никто из людей в результате происшествия не пострадал.