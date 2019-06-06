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Каменец-Подольский затопило в результате мощных ливней — видео очевидцев

Сегодня, 12:56
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Каменец-Подольский затопило в результате мощных ливней — видео очевидцев - фото

Скриншот с видео Край Кам’янецький/Facebook

Стихия нанесла городу огромный ущерб

В результате ливней, обрушившихся в среду, 5 июня, на Каменец-Подольский Хмельницкой области город оказался затопленным.

Соответствующими видео делятся в Сети местные жители.

При этом, как видно на опубликованных кадрах, потоки воды, которые текли по городским улицам, были настолько мощными, что срывали с дороги асфальт и булыжник.

Кроме того, стихия оставила после себя подтопленные здания, поваленные деревья и утонувшие автомобили.

«За час выпала десятидневная норма осадков. Непогода повредила частности Нигинское шоссе, улицы Суворова, Шевченко, Северную, дороги Старого города. Затоплены дворы на улице Смирнова, Саксаганского, Павлова и в частных секторах», — рассказали в местном горсовете.

Теги:   Ливни Дождь Наводнение Хмельницкая область Каменец - Подольский

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