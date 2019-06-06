Каменец-Подольский затопило в результате мощных ливней — видео очевидцев
В результате ливней, обрушившихся в среду, 5 июня, на Каменец-Подольский Хмельницкой области город оказался затопленным.
Соответствующими видео делятся в Сети местные жители.
При этом, как видно на опубликованных кадрах, потоки воды, которые текли по городским улицам, были настолько мощными, что срывали с дороги асфальт и булыжник.
Кроме того, стихия оставила после себя подтопленные здания, поваленные деревья и утонувшие автомобили.
«За час выпала десятидневная норма осадков. Непогода повредила частности Нигинское шоссе, улицы Суворова, Шевченко, Северную, дороги Старого города. Затоплены дворы на улице Смирнова, Саксаганского, Павлова и в частных секторах», — рассказали в местном горсовете.