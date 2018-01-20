Посольство Украины в Афинах пытались забросать коктейлями Молотова

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В результате попытки нападения никто не пострадал
Фото: Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic

В результате попытки нападения никто не пострадал

В ночь с 19 на 20 января здание посольства Украины в греческих Афинах пытались забросать коктейлями Молотова.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал", - написал он в своем Twitter.

По словам Климкина, с греческой стороной договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Меры по безопасности украинских посольств принимаются во всех странах.

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