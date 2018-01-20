Посольство Украины в Афинах пытались забросать коктейлями Молотова

В ночь с 19 на 20 января здание посольства Украины в греческих Афинах пытались забросать коктейлями Молотова.
Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.
"Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал", - написал он в своем Twitter.
По словам Климкина, с греческой стороной договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Меры по безопасности украинских посольств принимаются во всех странах.
Вночі була спроба атаки на наше посольство в Афінах пляшками з запалювальною сумішшю. Напевно, радикали під впливом Росії. Ніхто не постраждав. З греками домовилися про взаємодію та цілодобову охорону. Дбаємо про безпеку та уживаємо заходів по всіх країнах.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 20 января 2018 г.
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