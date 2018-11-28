28 ноября 2018, среда

Порошенко назначил главу Черниговской облгосадминистрации

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Петр Порошенко представил нового председателя Черниговской ОГА Александра Мысника
Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко представил нового председателя Черниговской ОГА Александра Мысника

Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Мысника главой Черниговской областной государственной администрации.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, новый глава ОГА был представлен в среду, 28 ноября, во время встречи Порошенко с активом Черниговской области.

"Где родился, там и пригодился - господин Александр из Черниговской области. Имеет очень амбициозные планы. Президент ему доверяет", - отметил президент во время вручения новому руководителю ОГА удостоверения.

По словам Порошенко, Мыснику как главе области, где введено военное положение, "по плечу те непростые задачи, которые сейчас стоят, исходя из политической обстановки, как внутренней, так и внешней".

Напомним, что в июле 2018 года Петр Порошенко уволил Валерия Кулича с должности главы Черниговской ОГА.

7 ноября 2018 года Кабинет министров принял решение внести президенту Украины представление о назначении Александра Мысника председателем Черниговской облгосадминистрации.

До этого Александр Мысник занимал должность председателя Менского районного совета.

Александр Мысник родился 27 декабря 1971 года в с. Белошицкая Слобода Корюковского района Черниговской области. В 1998 году закончил Национальный аграрный университет по специальности экономист-бухгалтер.

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