«Притаившаяся гидра». Российский поп боится Москву больше, чем СБУ. Мы проиграем, если Украина не избавится от нечисти — Денисенко
Сторонники ПЦУ при блокировании входа в храм на территории Киево-Печерской Лавры верующим УПЦ МП, которых обвиняют в связях с Москвой. 31 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Российский поп, во-первых, никогда не боится Бога, считает Вадим Денисенко, руководитель Украинского института будущего.
А еще, считает он, большинство Московского патриархата опасается своего куратора в Москве больше, чем украинского государства или Службы безопасности Украины.
Именно поэтому, уверен Денисенко, государство обязано сейчас вычистить эту нечисть и пополнить обменный фонд.
Как сделать это так, чтобы подобные вещи не возникали в Украине как грибы после дождя, Денисенко рассказал Radio NV.
— Хотел бы конфликтные ситуации вокруг Украинской православной церкви Московского патриархата обсудить с вами в контексте влияния этой церкви на украинское общество. У них действительно было больше приходов. Во время выборов еще в 2004 году находили в некоторых церквях «иконы» Януковича, точно были. Они могли, наверное, влиять на результаты разных выборов. К ним, в московскую церковь, точно приходили за такой помощью разные политические силы. Теперь это может измениться?