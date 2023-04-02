«Притаившаяся гидра». Российский поп боится Москву больше, чем СБУ. Мы проиграем, если Украина не избавится от нечисти — Денисенко 2 апреля, 16:19 Эксклюзив NV Сторонники ПЦУ при блокировании входа в храм на территории Киево-Печерской Лавры верующим УПЦ МП, которых обвиняют в связях с Москвой. 31 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российский поп, во-первых, никогда не боится Бога, считает Вадим Денисенко, руководитель Украинского института будущего.

А еще, считает он, большинство Московского патриархата опасается своего куратора в Москве больше, чем украинского государства или Службы безопасности Украины.

Именно поэтому, уверен Денисенко, государство обязано сейчас вычистить эту нечисть и пополнить обменный фонд.

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Как сделать это так, чтобы подобные вещи не возникали в Украине как грибы после дождя, Денисенко рассказал Radio NV.

— Хотел бы конфликтные ситуации вокруг Украинской православной церкви Московского патриархата обсудить с вами в контексте влияния этой церкви на украинское общество. У них действительно было больше приходов. Во время выборов еще в 2004 году находили в некоторых церквях «иконы» Януковича, точно были. Они могли, наверное, влиять на результаты разных выборов. К ним, в московскую церковь, точно приходили за такой помощью разные политические силы. Теперь это может измениться?