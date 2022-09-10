Армия РФ ударила ракетами по Днепропетровской области. Попали в объекты промышленной инфраструктуры
Последствия атаки российских войск на Никопольский район 8 сентября (Фото:Валентин Резниченко/Днепропетровская ОВА/Telegram)
Армия РФ ударила ракетами по Днепропетровской области в ночь на 10 сентября. Люди в результате атаки не пострадали.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Оккупанты атаковали сразу три района — Днепровский, Никопольский и Синельниковский. На первый направили две крылатые ракеты, одну из которых сбили силы ПВО. Другая попала в объекты промышленной инфраструктуры: загорелись производственные здания, склады и оборудование. Пожар потушили.
Еще несколькими ракетами РФ ударила по Синельниковскому району. Повреждено местное фермерское хозяйство, информацию о последствиях уточняют. Также россияне дважды накрыли огнем Никопольский район, применив тяжелую артиллерию для атак по Никополю и Марганецкой громаде.
Ночью силы противовоздушной обороны сбили над Днепром крылатую ракету.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.