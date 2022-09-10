Армия РФ ударила ракетами по Днепропетровской области. Попали в объекты промышленной инфраструктуры 10 сентября, 08:37 Последствия атаки российских войск на Никопольский район 8 сентября (Фото:Валентин Резниченко/Днепропетровская ОВА/Telegram)

Армия РФ ударила ракетами по Днепропетровской области в ночь на 10 сентября. Люди в результате атаки не пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Оккупанты атаковали сразу три района — Днепровский, Никопольский и Синельниковский. На первый направили две крылатые ракеты, одну из которых сбили силы ПВО. Другая попала в объекты промышленной инфраструктуры: загорелись производственные здания, склады и оборудование. Пожар потушили.

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Еще несколькими ракетами РФ ударила по Синельниковскому району. Повреждено местное фермерское хозяйство, информацию о последствиях уточняют. Также россияне дважды накрыли огнем Никопольский район, применив тяжелую артиллерию для атак по Никополю и Марганецкой громаде.

Ночью силы противовоздушной обороны сбили над Днепром крылатую ракету.



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