Умер легендарный композитор, Герой Украины Игорь Поклад

В Украине умер композитор, Герой Украины Игорь Поклад . Об этом сообщила его жена Светлана Поклад в среду, 9 июля.

«Вот и все. Любила, люблю и буду любить всегда. Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста, за его бессмертную душу», — написала жена.

Он умер в возрасте 83 лет.

Игорь Поклад — украинский композитор и опермейстер, лауреат Шевченковской премии (1986), народный артист Украины (1997). В 2021 году был удостоен званий Герой Украины, а в 2024 году — Национальная легенда Украины.

Реклама

Среди написанных им песен — Два крыла, Волшебная скрипка, Любимая, Дикие гуси, Тихая вода и другие.

В 2014 году Поклад перенес несколько сложных операций. В 2022 году пережил российскую оккупацию города Ворзель в Киевской области, где вместе с женой неделями жил в подвале. Впоследствии его эвакуировали вместе с другими жителями города.