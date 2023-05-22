В результате ракетного удара оккупантов по Запорожской области год назад погибли 23 украинских бойца — полиция 22 мая, 20:18 Страна-террорист Россия ударила по позициям бойцов полка Нацполиции (Фото:Полк спецпризначення Сафарі НПУ / Facebook)

В результате массированного ракетного удара страны-террориста России по позициям защитников Украины в Запорожской области год назад, 22 мая 2022 года, погибли 23 бойца полка Нацполиции.

Об этом сообщается в Facebook полка спецназначения Нацполиции Сафари. Ранее эту информацию официально не подтверждали.



Среди погибших — 19 бойцов КОРД (Винницкая, Черкасская, Ровенская и Закарпатская области) и четыре представителя полиции спецназначения (Ивано-Франковская, Черновицкая и Хмельницкая области).

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«Элита Национальной полиции. Мужественные защитники Украины, спецназовцы, настоящие профессионалы своего дела, которые отдали свои жизни за свободу и независимость нашего государства в войне с российским агрессором», — заявили в полку Сафари.

Депутат Запорожского облсовета Сергей Лишенко в конце мая 2022 года говорил, что российские оккупанты выпустили три ракеты по месту расположения бойцов, а через два часа, когда спасатели и бойцы тушили огонь, нанесли удар кассетными снарядами. О гибели бойцов и прощании с ними в разных городах Украины сообщали СМИ.

