Полк Азов объявил о возвращении на Донбасс Вчера, 14:26 1661 Цей матеріал також доступний українською EPA Азов вывели из Мариуполя летом 2016 по приказу командования Нацгвардии EPA

Отдельный отряд специального назначения Азов объявил о возвращении на передовую в зону проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Азова.



"Бойцы нашего подразделения вернулись на передовые рубежи войны за независимость Украины и совместно с собратьями из Вооруженных сил выполняют боевые распоряжения в зоне ООС согласно приказам высшего командования", - говорится в сообщении.

30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского сообщила, что после перерыва личный состав бригады приступил к выполнению поставленных задач совместно с бойцами Азова.

Подразделение Азов вывели из Мариуполя летом 2016 года по приказу командования Национальной гвардии.