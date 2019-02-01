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Полк Азов объявил о возвращении на Донбасс

Вчера, 14:26
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EPA

Азов вывели из Мариуполя летом 2016 по приказу командования Нацгвардии

Отдельный отряд специального назначения Азов объявил о возвращении на передовую в зону проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Азова.

"Бойцы нашего подразделения вернулись на передовые рубежи войны за независимость Украины и совместно с собратьями из Вооруженных сил выполняют боевые распоряжения в зоне ООС согласно приказам высшего командования", - говорится в сообщении.

30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского сообщила, что после перерыва личный состав бригады приступил к выполнению поставленных задач совместно с бойцами Азова.

Подразделение Азов вывели из Мариуполя летом 2016 года по приказу командования Национальной гвардии.

Теги:   Операция Объединенных сил на Донбассе Донбасс ООС Батальон Азов

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