Полк Азов объявил о возвращении на Донбасс
Отдельный отряд специального назначения Азов объявил о возвращении на передовую в зону проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-служба Азова.
"Бойцы нашего подразделения вернулись на передовые рубежи войны за независимость Украины и совместно с собратьями из Вооруженных сил выполняют боевые распоряжения в зоне ООС согласно приказам высшего командования", - говорится в сообщении.
30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского сообщила, что после перерыва личный состав бригады приступил к выполнению поставленных задач совместно с бойцами Азова.
Подразделение Азов вывели из Мариуполя летом 2016 года по приказу командования Национальной гвардии.