Полиция задержала подозреваемого в убийстве участкового во время пьяной драки в Киевской области
Правоохранители
задержали подозреваемого в убийстве участкового отделения Нацполиции Вышгородского
района Киевской области.
Напомним,
инцидент произошел 24 марта в селе Козарович возле одного из местных
развлекательных заведений.
Став свидетелем
пьяной драки, лейтенант полиции попытался разнять ее участников, однако один из
них нанес ему удар в голову.
В результате
этого участковый получил черепно-мозговую травму, из-за которой и скончался.
Как сообщается,
подозреваемым в убийстве оказался житель Гостомеля, который после содеянного
более двух недель скрывался от правоохранителей, пока не был в итоге задержан 9
апреля.
Сейчас ему грозит
лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.