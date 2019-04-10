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Полиция задержала подозреваемого в убийстве участкового во время пьяной драки в Киевской области

Сегодня, 10:41
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве участкового во время пьяной драки в Киевской области - фото

Нацполиция

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве участкового отделения Нацполиции Вышгородского района Киевской области.

Напомним, инцидент произошел 24 марта в селе Козарович возле одного из местных развлекательных заведений.

Став свидетелем пьяной драки, лейтенант полиции попытался разнять ее участников, однако один из них нанес ему удар в голову.

В результате этого участковый получил черепно-мозговую травму, из-за которой и скончался.

Фото: Нацполиция

Как сообщается, подозреваемым в убийстве оказался житель Гостомеля, который после содеянного более двух недель скрывался от правоохранителей, пока не был в итоге задержан 9 апреля.

Сейчас ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Теги:   Полицейские Драка Убийства Киевская область

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