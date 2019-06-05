Уличенный в коррупции полицейский во время задержания пытался скрыться и устроил ДТП Вчера, 10:41 Цей матеріал також доступний українською СБУ Полицейский вымогал у водителя $2 тысячи СБУ

В Донецкой области Служба безопасности Украины уличила в коррупции следователя отдела Национальной полиции по расследованию преступлений в сфере транспорта.

Как сообщается, злоумышленник вымогал у виновника дорожно-транспортного происшествия $2 тысячи.

При этом во время задержания оперативниками СБУ при получении им указанной взятки полицейский пытался скрыться с места на автомобиле, однако в итоге попал в ДТП.

Фото: СБУ

В отношении него начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины, согласно которой следователю грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.