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Уличенный в коррупции полицейский во время задержания пытался скрыться и устроил ДТП

Вчера, 10:41
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Уличенный в коррупции полицейский во время задержания пытался скрыться и устроил ДТП - фото

СБУ

Полицейский вымогал у водителя $2 тысячи

В Донецкой области Служба безопасности Украины уличила в коррупции следователя отдела Национальной полиции по расследованию преступлений в сфере транспорта.

Как сообщается, злоумышленник вымогал у виновника дорожно-транспортного происшествия $2 тысячи.

При этом во время задержания оперативниками СБУ при получении им указанной взятки полицейский пытался скрыться с места на автомобиле, однако в итоге попал в ДТП.

Фото: СБУ

В отношении него начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины, согласно которой следователю грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Теги:   Донецкая область ДТП Коррупция Полицейские

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