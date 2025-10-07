Грозит пожизненное заключение. В Киеве будут судить трех фигурантов, которые готовили убийство заместителя министра здравоохранения

В течение нескольких месяцев фигуранты следили за распорядком дня и передвижением чиновника (Фото: Национальная полиция)

В Киеве будут судить трех фигурантов, которые готовили убийство первого заместителя министра здравоохранения — им грозит пожизненное лишение свободы. Об этом во вторник, 7 октября, сообщили в полиции Киева.

По данным следствия, злоумышленниками оказались двое жителей Киевской области. Они несколько месяцев следили за первым заместителем министра Сергеем Дубовым, изучали его распорядок дня и маршруты передвижения.

Чтобы ликвидировать чиновника из пистолета, фигуранты длительное время посещали тир и практиковали навыки по стрельбе.

Затем они начали искать продавца оружия на черном рынке, но в момент передачи денег за пистолет их задержали сотрудники СБУ и Национальной полиции. До того правоохранители задокументировали передачу аванса за оружие.

В Киевской городские прокуратуре объяснили, что в октябре 2024 года в одной из столичных больниц от тяжелых травм после ДТП умерла женщина. Тогда в медучреждении дежурил Дубров, который является врачом-анестезиологом.

Друзья женщины считали, что в ее смерти виноват именно он, поэтому решили его убить. В прокуратуре добавили, что для этого подозреваемые также арендовали квартиру в жилом комплексе, где живет заместитель главы Минздрава.

20 января правоохранители сообщили о задержании мужчины и женщины, которые готовили убийство.