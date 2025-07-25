Народный депутат девятого созыва от партии Голос Ярослав Рущишин погиб в дорожно-транспортном происшествии в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил ресурс Твой город со ссылкой на близких политика.



Авария произошла вечером 24 июля около 21:45 возле села Бабухов в Ивано-Франковском районе. Рущишин находился за рулем мотоцикла Harley-Davidson, не справился с управлением и столкнулся с трактором, который двигался в попутном направлении. Депутат скончался во время транспортировки в медицинское учреждение.

О гибели Рущишина сообщил также Украинский католический университет, где нардеп был почетным сенатором, меценатом и одним из основателей Бизнес-школы УКУ. «Человек чести, достоинства. Это невосполнимая потеря для общества и всей Украины», — отметили в УКУ.

«Ярослава Рущишина уважаю и люблю. Его лидерство, мнение, слово были для меня чрезвычайно ценными. Как будет не хватать Славка в семье, городе, стране. Со святыми упокой!», — написал президент УКУ митрополит Борис Гудзяк.

Ярослав Рущишин — общественный деятель, меценат, предприниматель. Он родился 29 октября 1967 года во Львове, был известным предпринимателем и общественным деятелем. Соучредитель львовского художественного объединения Дзига. Основатель сети швейных фабрик АО Троттола.

Будучи студентом, создал и возглавил Студенческое братство Львовского торгово-экономического института. Организовывал проукраинские забастовки, демонстрации, фестивали. Один из организаторов Революции на Граните и студенческой голодовки на Майдане Независимости в 1990-х.

В начале 90-х организовывал культовые фестивали украинской музыки Вывих и встречу Украинская молодежь — Христу. Сопровождал различные культурно-художественные и музыкальные проекты. В 1993 году стал соучредителем художественного объединения Дзига, которое также финансово поддерживало молодых художников. Более половины современных украиноязычных исполнителей, которые начинали в 90-х, вышли именно из среды Дзиги. Рущишин помогал продюсировать украинские группы Мертвий півень, Клуб шанувальників чаю, Дзиґа джаз квартет, а также ранние проекты Океану Ельзи и певицы Русланы.

В 1995 году основал с друзьями и возглавил АО Троттола, которое со временем стало одним из крупнейших экспортеров швейной продукции Украины.

Значительную часть прибыли с предпринимательства Ярослав в течение десятилетий инвестировал в культурные, образовательные и развивающие инициативы города Львова, напомнили в УКУ

В 2003 году Ярослав Рущишин вместе с друзьями инициировал создание Львовской газеты. Участвовал в Оранжевой революции, после которой стал членом партии Наша Украина и в ее составе был избран депутатом Львовского областного совета.

Стал соучредителем комитета предпринимателей Львовщины, который в 2006−2007 и 2009−2011 годах возглавлял Ярослав Рущишин. Этот комитет действует до сих пор. Среди его знаковых проектов — Антикоррупционный форум Львовщины и Регуляторный хаб.

Вместе с коллегами и единомышленниками основал Унивскую группу, которая разработала общественную стратегию развития Львова. Рущишин профинансировал глубинное исследование ценностей львовян, проведенное в 2007 году. Впоследствии эта стратегия стала основой стратегии города 2025. Участник визионерской группы Львова, соавтор стратегии Креативного города. Основатель Биеннале доверия.

Активный участник Революции Достоинства. Совместно с комитетом предпринимателей Львовщины организовал и поддерживал финансово один из координационных центров революции во Львове, где собирали средства, отправляли амуницию на Майдан, обеспечивали продуктами, теплыми вещами и тому подобное.

В июле 2019 года был избран народным депутатом Украины по мажоритарному округу во Львове, фракция Голос.

Ярослав был соучредителем и членом совещательного совета Бизнес-школы УКУ. Почетным сенатором и меценатом Украинского католического университета. На 10-летие Бизнес-школы подарил свою долю УКУ. Много лет поддерживал стипендиями талантливых студентов из малообеспеченных семей.

В 2019—2021 годах возглавлял Львовскую областную организацию партии Голос.