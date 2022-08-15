Погиб украинский летчик Антон Листопад, получивший несколько дней назад награду от Зеленского

15 августа, 01:06
Антон Листопад участвовал в параде на 30-летие независимости Украины (Фото:ФТЛ при ІФНТУНГ. Фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради/Facebook)

Антон Листопад участвовал в параде на 30-летие независимости Украины (Фото:ФТЛ при ІФНТУНГ. Фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради/Facebook)

Физико-технический лицей Ивано-Франковского областного совета сообщил, что во время защиты Украины погиб украинский летчик Антон Листопад.

После завершения обучения в лицее, Антон стал военным пилотом высшего класса. Принимал участие в боевых действий с первого дня полномасштабного вторжения армии РФ 24 февраля.

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В 2019 году признан лучшим летчиком Воздушных сил ВСУ. Принимал участие в военном параде в Киеве по случаю 30-летия независимости Украины. Несколько дней назад президент Владимир Зеленский наградил Антона орденом за мужество 3-й степени.

Получение награды из рук президента (Фото: ФТЛ при ІФНТУНГ. Фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради)
Получение награды из рук президента / Фото: ФТЛ при ІФНТУНГ. Фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Авиация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Война России против Украины

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