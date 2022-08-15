Погиб украинский летчик Антон Листопад, получивший несколько дней назад награду от Зеленского 15 августа, 01:06 Антон Листопад участвовал в параде на 30-летие независимости Украины (Фото:ФТЛ при ІФНТУНГ. Фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради/Facebook)

Физико-технический лицей Ивано-Франковского областного совета сообщил, что во время защиты Украины погиб украинский летчик Антон Листопад.



После завершения обучения в лицее, Антон стал военным пилотом высшего класса. Принимал участие в боевых действий с первого дня полномасштабного вторжения армии РФ 24 февраля.

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В 2019 году признан лучшим летчиком Воздушных сил ВСУ. Принимал участие в военном параде в Киеве по случаю 30-летия независимости Украины. Несколько дней назад президент Владимир Зеленский наградил Антона орденом за мужество 3-й степени.

Получение награды из рук президента / Фото: ФТЛ при ІФНТУНГ. Фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради

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